ГИБДД сняла ролик по мотивам фильма «Игры в кальмара»

В роли куклы-убийцы — инспектор ДПС.

ГИБДД Красноярска сняла ролик по мотивам популярного южнокорейского сериала «Игра в кальмара», где обыграла сюжет с нарушением правил движения на пешеходном переходе.

Пешеходы под музыку из серии «Тише едешь, дальше будешь» идут по зебре, но время таймера зеленого света на светофоре стремительно истекает. Загорается красный, и автоинспектор, изображая куклу-убийцу, разворачивает голову на 180 градусов, замечая нарушение. Следующий кадр — он уже в автомобиле выписывает штраф.

«ГИБДД предупреждает — никаких игр на проезжей части! Даже в „Красный свет — зеленый свет“! ОСОБЕННО в „Красный свет — зеленый свет“! Инспектор все видит…», — подписали инспекторы свой видеосюжет в Инстаграм.

Местные жители тут же узнали в герое ролика реального инспектора: «Так это же Макс, здорово уважаемый!» (ya.kovlev1391). Порадовались и коллеги по цеху: «Отличная идея молодежной пропаганды!» (ogibdd_alushta).

Материалы по теме Это изменит все! Штрафы ГИБДД привяжут к реальным зарплатам и пенсиям

Справка о фильме «Игра в кальмара»

Четыреста пятьдесят шесть человек, испытывающих финансовые трудности, принимают участие в игре на выживание. Победитель турнира получит 45,6 млрд вон (38,5 млн долларов США), после выбывания каждого игрока призовой фонд увеличивается. По сюжету первой серии, участники двигаются к финишу только тогда, когда кукла-убийца поет к ним спиной. После того как она произносит «Тише едешь, дальше будешь. Раз, два» и оборачивается, игроки должны замереть на месте. Тех, кто замешкался, расстреливают.

Премьера «Игры в кальмара» состоялась на платформе Netflix 17 сентября, фильм сразу же стал очень популярным и до сих пор занимает лидирующие позиции.

Пешеходы уже у зебры — тормозить или гоним? В такую дорожную ситуацию периодически попадает каждый водитель.

«За рулем» теперь можно читать в Facebook

Видео: YouTube

Фото: wikitree.co.kr, instagram.com/gibdd124