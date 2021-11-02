Обновленный BMW X7 получит «двухэтажные» фары — журнал За рулем

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Обновленный BMW X7 получит «двухэтажные» фары

Флагманский внедорожник проходит обкатку на дорогах Германии, и ожидают его в 2022 году.

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Такое ощущение, что BMW X7 совсем недавно появился на наших улицах, но на рынке он с весны 2019 года. Как и положено, в середине жизненного цикла модели ее необходимо слегка обновить, чтобы освежить впечатления.

Как показывают снимки, следует ожидать изменений передней и задней частей. С пойманного прототипа уже сброшена часть камуфляжа, и из-под пленки спереди проглядывают увеличившаяся в размерах решетка радиатора и «двухэтажная» оптика.

Обновленный BMW X7 получит «двухэтажные» фары

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Фары стали «двухэтажными» и получили новый разрез. Форма капота, похоже, тоже была немного изменена. Конечно, как обычно, будет переработан дизайн воздухозаборников. Сзади можно ожидать новой графики для задних фонарей, а также измененной формы бамперы.

Что касается технологий, то информации пока нет, хотя ожидают (в том числе) подключаемую гибридную версию.

Обновленный BMW X7 получит «двухэтажные» фары

Двигатели внутреннего сгорания, скорее всего, будут оптимизированы с точки зрения расхода топлива и выбросов. Что касается информационно-развлекательной системы, X7 получит новейшую версию.

Обновленный BMW X7 получит «двухэтажные» фары

Обновленный BMW X7, вероятнее всего, покажут в 2022 году, а в продаже кроссовер появится не раньше 2023 года. Основным конкурентом X7 в сегменте люксовых SUV остается Mercedes-Benz GLS.

Фото: Auto, Motor und Sport

Обновленный BMW X7 получит «двухэтажные» фары

Флагманский внедорожник проходит обкатку на дорогах Германии, и ожидают его в 2022 году.

Обновленный BMW X7 получит «двухэтажные» фары — фото 1289763Обновленный BMW X7 получит «двухэтажные» фары — фото 1289762Обновленный BMW X7 получит «двухэтажные» фары — фото 1289764Обновленный BMW X7 получит «двухэтажные» фары
Обновленный BMW X7 получит «двухэтажные» фары

Флагманский внедорожник проходит обкатку на дорогах Германии, и ожидают его в 2022 году.

Обновленный BMW X7 получит «двухэтажные» фары — фото 1289762Обновленный BMW X7 получит «двухэтажные» фары — фото 1289763Обновленный BMW X7 получит «двухэтажные» фары — фото 1289764Обновленный BMW X7 получит «двухэтажные» фары
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