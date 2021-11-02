Обновленный BMW X7 получит «двухэтажные» фары

Как показывают снимки, следует ожидать изменений передней и задней частей. С пойманного прототипа уже сброшена часть камуфляжа, и из-под пленки спереди проглядывают увеличившаяся в размерах решетка радиатора и «двухэтажная» оптика.
Фары стали «двухэтажными» и получили новый разрез. Форма капота, похоже, тоже была немного изменена. Конечно, как обычно, будет переработан дизайн воздухозаборников. Сзади можно ожидать новой графики для задних фонарей, а также измененной формы бамперы.
Что касается технологий, то информации пока нет, хотя ожидают (в том числе) подключаемую гибридную версию.
Двигатели внутреннего сгорания, скорее всего, будут оптимизированы с точки зрения расхода топлива и выбросов. Что касается информационно-развлекательной системы, X7 получит новейшую версию.
Обновленный BMW X7, вероятнее всего, покажут в 2022 году, а в продаже кроссовер появится не раньше 2023 года. Основным конкурентом X7 в сегменте люксовых SUV остается Mercedes-Benz GLS.
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Фото: Auto, Motor und Sport