Обновленный BMW X7 получит «двухэтажные» фары

Флагманский внедорожник проходит обкатку на дорогах Германии, и ожидают его в 2022 году.

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Такое ощущение, что BMW X7 совсем недавно появился на наших улицах, но на рынке он с весны 2019 года. Как и положено, в середине жизненного цикла модели ее необходимо слегка обновить, чтобы освежить впечатления.

Как показывают снимки, следует ожидать изменений передней и задней частей. С пойманного прототипа уже сброшена часть камуфляжа, и из-под пленки спереди проглядывают увеличившаяся в размерах решетка радиатора и «двухэтажная» оптика.

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Фары стали «двухэтажными» и получили новый разрез. Форма капота, похоже, тоже была немного изменена. Конечно, как обычно, будет переработан дизайн воздухозаборников. Сзади можно ожидать новой графики для задних фонарей, а также измененной формы бамперы.

Что касается технологий, то информации пока нет, хотя ожидают (в том числе) подключаемую гибридную версию.

Двигатели внутреннего сгорания, скорее всего, будут оптимизированы с точки зрения расхода топлива и выбросов. Что касается информационно-развлекательной системы, X7 получит новейшую версию.

Обновленный BMW X7, вероятнее всего, покажут в 2022 году, а в продаже кроссовер появится не раньше 2023 года. Основным конкурентом X7 в сегменте люксовых SUV остается Mercedes-Benz GLS.

Фото: Auto, Motor und Sport