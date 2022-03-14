Российский никель усилил беды автоконцернов на Западе

Дефицит чипов, как оказалось, не последняя напасть, которую испытали автопроизводители.

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Автомобилестроители уже больше года страдают от нехватки микрочипов, а теперь из-за антироссийских санкций еще и подскочила цена на никель, который необходим для производства аккумуляторных батарей для электромобилей, пишет Forbes. Больше всего из-за этого пострадают европейские производители.

Во вторник торги никелем на Лондонской бирже металлов были остановлены после того, как цены превысили 100 000 долларов за тонну, и есть опасения, что это не последний скачок.

Россия занимает третье место в мире по производству никеля, отставая только от Индонезии и Филиппин. В 2021 году в России было добыто 250 000 тонн металла, который необходим не только для производства батарей, но и нержавеющей стали. Поэтому перебои с поставками создают проблемы производителям и ведут к увеличению издержек.

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По мнению специалистов, из-за роста цен на никель стоимость электромобиля может увеличиться, в среднем, на тысячу долларов. Причем у производителей электромобилей и батарей нет никакой альтернативы, и им придется мириться с такими заоблачными и постоянно растущими ценами.

Таким образом, из-за возросших затрат на покупку электромобилей попытки стран США, Европы и Азии заставить миллионы водителей отказаться от бензина и дизтоплива и убедить их перейти на электромобили могут оказаться неуспешными.

Фото: Audi

