Kia рассказала о своих машинах спецназначения

Завод по их производству появится только в 2026 году, но разработки начинаются уже сегодня.

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Kia объявила о планах по созданию новой производственной площадки для новой линейки специализированных электрических фургонов в рамках стратегии по электрификации модельного ряда к 2030 году.

Согласно бизнес-стратегии «План S», компания намерена выпустить не менее 11 полностью электрических легковых автомобилей к 2027 году. Строительство завода для них начнется в 2023 году и закончится в 2026-м. Предприятие будет иметь мощность около 100 000 электромобилей в год.

Первым автомобилем, который сойдет с производственной линии нового завода, станет среднеразмерный автомобиль, известный под кодовым названием SW. Как понятно из аббревиатуры, это универсальный автомобиль, который будет выпускаться в виде фургона или пассажирского микроавтобуса.

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Как заявил генеральный директор Kia Хо Сон Сонг, SW сможет работать как роботакси. То есть получит систему автономного управления 4-го уровня (всего их пять). Это означает, что в салоне будут органы управления: педали и рулевое колесо, но при необходимости оно сможет ездить без вмешательства человека.

Используя технологию «скейтборда», Kia намерена выпустить множество специальных электромобилей различных форм и размеров: от небольших беспилотных транспортных средств до пассажирских автобусов, мобильных магазинов и даже офисов на колесах.

В России тоже скоро начнут выпускать электромобили — под маркой Москвич.

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Фото: Kia