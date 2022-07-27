Mercedes-Benz подсчитал убытки от ухода из России

Данные о потерях компания представила в итоговом отчете за первое полугодие

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Из-за приостановки производства в России и отмены поставок немецкий автоконцерн Mercedes-Benz недополучил 1,4 миллиарда евро.

В документе также представлены данные об убытках компании в процентном соотношении. Так, по итогам первого полугодия 2022 года прибыль автопроизводителя снизилась на 16% и составила 6,6 млрд евро. По данным на второй квартал, она упала на 13,6 процента, до 3,1 миллиарда.

Потери коснулись как сегмента легковых автомобилей, так и грузовиков.

О том, что компания приостанавливает деятельность на территории РФ, стало известно в марте. Тогда представителя бренда отметили, что решение будет в силе до дальнейшего уведомления.

Уже в июле появилась новая информация — о том, что Mercedes-Benz продает имущество, остатки на складах и право на дистрибьюторство одному из своих дилеров. Не исключается также продажа склада автомобилей и дилерского центра через торги. Однако окончательного решения компания пока не приняла.