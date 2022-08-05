Камеры на дорогах расставят по новым правилам — журнал За рулем

Камеры на дорогах расставят по новым правилам

Необходимость их разработки подсказали сами автолюбители.

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Представители Общественной палаты РФ предлагают установить строгий порядок размещения камер фото- и видеофиксации на дорогах страны, сообщает сайт Гарант.ру. А именно: прописать места, где их можно ставить, частоту размещения и даже дополнительное обозначение для зоны, где находится камера.

К такому мнению общественники пришли, изучив статистику жалоб автолюбителей. Одним из лидеров по количеству заявок стали претензии, связанные с ошибками при фиксации скоростного режима. К тому же автолюбители отмечали, что камеры установлены в местах, которые не относятся к опасным участкам дороги.

Также инициатива затрагивает процедуру оспаривания штрафов. Общественники считают, что уполномоченным органам необходимо дать возможность отменять штраф в автоматическом режиме. Это может быть удобно, например, в случае некорректной работы камеры.

Свои рекомендации Общественная палата направила Правительству РФ, Минтрансу России, МВД России и Росстандарту.

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Фото: Роман Пименов / ТАСС

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