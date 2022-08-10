Основные отличия и особенности расчетного счета

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Основным назначением банковского расчетного счета является размещение оборотных средств в финансовой организации. Материальная составляющая такого счета — это наличные средства, которые приносят или снимают. Но основная часть находится в безналичной форме и является по своей сути только записью в регистрах.

У расчетного счета есть отличия от сберегательного или текущего:

Проценты на средства, находящиеся на нем, не начисляются. Это отличает его от депозитного.

Необходим расчетный счет для безналичных платежей, которые направляются как физическим, так и юридическим лицам. Цели, для которых будут использованы деньги, не оговариваются. С текущих счетов часто запрещено осуществлять переводы с коммерческими целями.

Основное отличие именно расчетных счетов в постоянной готовности средств к движению. Именно на них поступают платежи и оттуда же выполняются различные переводы, поэтому сумма находится в постоянном изменении.

Большая часть переводов с расчетных счетов выполняется с коммерческими целями.

Расчетные счета являются частью реквизитов организации, так же как ИНН или название.

В некоторых случаях у организации может быть несколько таких счетов, каждый из которых имеет особое назначение. Однако это актуально для крупных предприятий, большинство средних и практически все мелкие организации пользуются одним.

Нужен ли расчетный счет ИП?

Юридические лица обязаны иметь расчетный счет. Это оговаривается законодательно. Индивидуальный предприниматель не является юридическим лицом, поэтому для него открывать такой счет необязательно. Но надо отметить, что, отказываясь, владелец ИП лишается многих возможностей, которые могут быть важны и полезны. Если расчетного счета нет, то возможны следующие сложности: