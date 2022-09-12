Будут ли у нас новенькие Москвичи к концу года — мнение эксперта — журнал За рулем

Будут ли у нас новенькие Москвичи к концу года — мнение эксперта

О планах запустить завод «Москвич» к концу года сообщил заммэра столицы.

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Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов утверждает, что все идет по плану. Правда, рассказывают об этих планах очень скупо, а ведь осталось неполных четыре месяца.

Время сейчас для развития автопредприятия очень благоприятное, но успеют ли столичные власти за столь короткий срок решить эту непростую задачу?

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Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор старейшего автомобильного издания в России, журнала «За рулем»:

Будут ли у нас новенькие Москвичи к концу года — мнение эксперта
Всё держат в строгом секрете, я задавал директору «Москвича» Дмитрию Пронину прямой вопрос — кто ваш партнер? Но пока говорить об этом он не хочет или не может. Если собираются собрать 600 автомобилей до конца года, из которых 300 электрокаров, то законтрактоваться должны были еще в конце августа. Ведь машинокомплекты нужно оплатить, доставить, собрать, собранные модели сертифицировать в составе производства и только потом поставить на конвейер и получать на выпущенные машины все документы. Я же, складывая весь этот пазл, могу сказать, что это наверняка будет JAC, потому что других вариантов просто нет. Но делаться всё будет тихо, чтобы не нарваться на санкции, китайцы тоже не хотят лишних проблем. Они ведь, в том или ином виде, используют западные технологии, JAC сотрудничает с Фольксвагеном, лишняя огласка никому не нужна.

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Чисто технически, оставшихся четырех месяцев вполне достаточно, чтобы сделать эти автомобили. Ведь это крупноузловая сборка: машины приходят разобранными на несколько частей, с определенными требованиями к узлам и агрегатам. И потом их будут собирать на «Москвиче». А для этого достаточно иметь просто пустое помещение и организовать там стапельную сборку. Можно даже использовать финальную нитку сборочного конвейера.

Сертификация, конечно, тоже занимает время, но думаю, что в нынешней ситуации московские власти и сертификационные органы найдут общий язык, и все это будет сделано максимально быстро.

Другое дело, неясно, успеют ли эти машины поступить в продажу до конца года и по каким ценам. Непонятно также, как будут «разведены» модели, ведь компания JAC продает в России машины и под своим брендом, а теперь ее же модели будут продавать и под брендом «Москвич». А еще «Соллерс» собирается выпускать свой автомобиль, и подозреваю, тоже в сотрудничестве с JAC. То есть предстоит как-то разобраться во всей этой схеме.

Фото: АГН «Москва»

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