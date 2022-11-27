Ездит на дровах и коптит сало: умелец переоборудовал Волгу — журнал За рулем

Ездит на дровах и коптит сало: умелец переоборудовал Волгу

Работающий на необычном топливе автомобиль способен разгоняться до 100 км/ч.

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Автовладелец из Беларуси переоборудовал свою Волгу, и теперь она может ездить не только на бензине, но и на дровах.

Для этого в багажнике он установил газогенератор.

Чтобы запустить автомобиль, следует включить вентилятор розжига, поджечь факел на керосине и разжечь газогенератор. Дрова загружаются в специальный бак и при горении выделяют газ, который проходит через несколько фильтров для очистки.

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На ровной дороге работающий на дровах автомобиль способен разгоняться до 100 км/ч. Расход топлива — 1,5 мешка на 100 километров пути.

Газогенератору автовладелец нашел и еще одно применение: он попробовал коптить на нем сало. Для этого умелец использовал чистые ольховые дрова без коры и емкость для собирания жира, чтобы избежать попадания в блюдо канцерогенов.

По заверению белорусского «Кулибина», сало получилось вкусным.

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Источник: YouTube

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