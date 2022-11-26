Мужчина попытался зарядить Volvo веревкой. И у него получилось (нет) — журнал За рулем

Мужчина попытался зарядить Volvo веревкой. И у него получилось (нет)

Автомобилист из Мидделбурга, Голландия, попытался получить бесплатную парковку в центре города весьма оригинальным способом.

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Правда, в результате реализации своей идеи ему пришлось, напротив, раскошелиться. Мужчина остановил свой автомобиль на парковке-зарядке для электромобилей — она в Мидделбурге бесплатная. Вы спросите: так что же здесь оригинального?

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Дело в том, что Volvo V70, на котором приехал изобретательный гражданин, электромобилем не является, а для его «зарядки» владелец использовал кусок обычного каната.

Мужчина попытался зарядить Volvo веревкой. И у него получилось (нет)

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По задумке, это должно было создавать полную видимость того, что на парковке стоит электромобиль и, как положено, заряжается от терминала через кабель. Но полиция смекнула, в чем дело, выложила фотки изобретателя в соцсети и пояснила: спасибо, посмеялись, но это штраф.

Фото: Handhaving Middelburg, Unsplash

Источник: Autoweek.nl

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