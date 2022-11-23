Ночной рев моторов хотят заглушить штрафами

Для этого понадобится внести изменения в федеральное законодательство.

Материалы по теме В России хотят вернуть штраф за среднюю скорость

Мосгордума готовит к внесению в Госдуму законопроект о штрафах за шумную езду. Фиксировать нарушения предлагается с помощью шумомеров (их тестирование сейчас проводится на московских улицах), работающих в автоматическом режиме и совмещенных с дорожными камерами.

Размер штрафов для нарушителей ночного покоя граждан предлагается отдать на откуп регионам. Но отмечается, что он не должен превышать 30 тыс. рублей.

Нижнюю границу инициаторы законопроекта видят на уровне 5 тысяч рублей.

В случае задержания помещать транспортные средства нарушителей будут на спецстоянки.

«За рулем» можно смотреть на RuTube.

Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР Требуется 7 тыс. шин популярных размеров Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Парламентская газета

Фото: Unsplash, скриншот видео YouTube