Кроссовер новой марки Voyah: названа цена в России — журнал За рулем

Кроссовер новой марки Voyah: названа цена в России

Ожидается, что к продаже предложат не только полноприводные кроссоверы Free, но и минивэны Dreamer.

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Электромобильный бренд Voyah официально представили в России.

Импортер марки — компания «Моторинвест» планирует развитие дилерской сети Voyah со всем комплексом услуг премиум-класса.

На сегодняшний день известно, что в Россию приедут кроссоверы Free. Это электромобили мощностью 489 л. с. с полным приводом. Покупателю предложат белые, черные, синие и голубые электрокары.

Цена со скидкой 2% заявлена в 7,79 млн рублей.

Кроссовер новой марки Voyah: названа цена в России

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Вероятно, одним кроссовером дело не ограничится — в продажу поступят и минивэны Dreamer. Этот электромобиль с двумя моторами, суммарно развивающими 395 лошадиных сил, считается самым быстрым минивэном в мире.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Китайские автомобили

Фото: Voyah

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