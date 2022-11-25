Кроссовер новой марки Voyah: названа цена в России

«Станет для нас обыденным»: эксперт оценил новый тренд российского авторынка

Электромобильный бренд Voyah официально представили в России.

Импортер марки — компания «Моторинвест» планирует развитие дилерской сети Voyah со всем комплексом услуг премиум-класса.

На сегодняшний день известно, что в Россию приедут кроссоверы Free. Это электромобили мощностью 489 л. с. с полным приводом. Покупателю предложат белые, черные, синие и голубые электрокары.

Цена со скидкой 2% заявлена в 7,79 млн рублей.

Вероятно, одним кроссовером дело не ограничится — в продажу поступят и минивэны Dreamer. Этот электромобиль с двумя моторами, суммарно развивающими 395 лошадиных сил, считается самым быстрым минивэном в мире.

Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР

Требуется 7 тыс. шин популярных размеров

Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.