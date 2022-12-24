Электромобиль и русская зима: оценили «выживаемость» батареи

Эксперты прогнозируют, что к 2030 году электрокары могут занять 15% отечественного авторынка.

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На сегодняшний день в России электромобили пока еще являются экзотикой — их доля составляет менее 1%. Но российские производители, а также зарубежные автоконцерны обещают, что с каждым годом машин без ДВС на дорогах будет все больше и больше. И русская зима их не пугает, хотя свои особенности эксплуатации у электрических авто все же есть.

Автоэксперт и блогер Антон Воротников отмечает, что в среднем в зимний период заряд электромобиля снижается в два раза. Но скорость разрядки батареи напрямую зависит от региона.

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«Русская зима — понятие растяжимое. Бывают морозы на Севере в минус 50, бывает минус 10 в Москве. Но в среднем зимой заряд снижается в два раза. И, конечно же, большое количество энергии тратится на обогрев и ледяную корку», — считает эксперт.

В остальном, по мнению Воротникова, электромобиль идентичен традиционному, в том числе и в езде по зимним дорогам. Но говорить о каком-либо захвате рынка в ближайшие несколько лет не приходится, так как в регионах пока слабо развита инфраструктура.

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Источник: ОСН

Фото: Unsplash