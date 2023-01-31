Вот какие аварии случились вчера — подборка видео со всей России — журнал За рулем

Вот какие аварии случились вчера — подборка видео со всей России

Каждый день в России происходят десятки и сотни ДТП — иногда трагических, иногда немного комичных, но всегда изрядно щекочущих нервы тех, кто в них участвует.

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Как началась на дорогах страны новая рабочая неделя, показывает свежая подборка видео со всей России. В дайджест попали эпизоды из Москвы, Зеленограда, Санкт-Петербурга, Краснодара, Саратова, Томска, Калининграда... Одно из самых драматичных заснятых на камеру ДТП — это, безусловно, авария на трассе недалеко от города Боровский в Тюменской области.

Кроссовер, внезапно появившийся со второстепенной дороги справа, заставляет водителя с регистратором сворачивать на встречку. Решение как минимум спорное и принятое инстинктивно, из страха столкновения. Машина заканчивает путь на боку в кювете, а виновник остается цел и невредим. К счастью, остальные участники движения — тоже.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Видео: YouTube / Подборки ДТП и Аварии Russian Crash channel

Фото: скриншот видео YouTube

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