Каждый день в России происходят десятки и сотни ДТП — иногда трагических, иногда немного комичных, но всегда изрядно щекочущих нервы тех, кто в них участвует.

Материалы по теме Насколько сложно и дорого обслуживать китайский кроссовер в 2023-м

Как началась на дорогах страны новая рабочая неделя, показывает свежая подборка видео со всей России. В дайджест попали эпизоды из Москвы, Зеленограда, Санкт-Петербурга, Краснодара, Саратова, Томска, Калининграда... Одно из самых драматичных заснятых на камеру ДТП — это, безусловно, авария на трассе недалеко от города Боровский в Тюменской области.

Кроссовер, внезапно появившийся со второстепенной дороги справа, заставляет водителя с регистратором сворачивать на встречку. Решение как минимум спорное и принятое инстинктивно, из страха столкновения. Машина заканчивает путь на боку в кювете, а виновник остается цел и невредим. К счастью, остальные участники движения — тоже.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Видео: YouTube / Подборки ДТП и Аварии Russian Crash channel

Фото: скриншот видео YouTube