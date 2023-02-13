Владельцы Мерседесов требуют от компании денег. Чем они недовольны?

300 тысяч владельцев автомобилей Mercedes-Benz в Великобритании подали коллективный иск к немецкому автопроизводителю. Они обвиняют автоконцерн в том, что тот якобы устанавливал в автомобили мошеннический софт для занижения показателей выбросов вредных веществ.
Представитель истцов Оливер Кэмпбелл поясняет, что технология активировалась во время тестов — при определенных температурах и режимах.
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В Mercedes-Benz вину не признают и отрицают факт установки «обходчиков», так что выплачивать компенсации отказываются. Адвокат Mercedes-Benz Элен Дэвис и вовсе заявляет, что в автомобилях марки такого устройства нет, а коллективный иск владельцы подали, вдохновившись дизельгейтом (так в зарубежной прессе окрестили разбирательство с Volkswagen). Тот действительно выплатил компенсацию в размере 193 млн фунтов стерлингов (235 млн долларов) более чем 90 тыс. владельцам автомобилей.
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Источник: Reuters
Фото: Unsplash
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