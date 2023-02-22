До Владивостока с выходом в Китай: трасса М-12 пройдет через всю страну — журнал За рулем

До Владивостока с выходом в Китай: трасса М-12 пройдет через всю страну

Об этом во время послания Федеральному собранию объявил Владимир Путин.

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Россия будет расширять перспективные внешнеэкономические связи, а также выстраивать новые логистические коридоры, это в том числе существенно увеличит экономические связи с рынками Юго-Восточной Азии, заявил президент России Владимир Путин.

Для этого, в том числе, необходимы новые дороги.

Уже принято решение продлить скоростную автомагистраль Москва — Казань до Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени, а в перспективе — до Иркутска и Владивостока, с выходом в Казахстан, Монголию и Китай», — заявил президент РФ.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Также Владимир Путин предложил выделить на модернизацию дорожной инфраструктуры к уже запланированным 250 млрд рублей еще 50 миллиардов — с особым акцентом на малые города.

Ранее заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил, что движение по трассе М-12 «Восток» от Москвы до Казани откроется уже до конца этого года.

Источник: ТАСС

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС, АГН «Москва»

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