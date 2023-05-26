#
ПараимпортДача/отпускСделано в РФНовая VestaЗабавная авторекламаС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиАвтокаталогПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
У китайских машин оказался фальшивый экоклассУ китайских машин оказался фальшивый экокласс
Формально указан Евро-5, но при проверке...
Раскрыты цифры продаж «электричек» российского производстваРаскрыты цифры продаж «электричек» российского производства
Электромобиль российской марки – лидер...
Автотуризм спасет туристическую отрасль РоссииАвтотуризм спасет туристическую отрасль России
Реализация концепции автотуризма в России...

У китайских машин оказался фальшивый экокласс

Формально указан Евро-5, но при проверке двигателя выясняется иное...

За РулемНовая Lada Vesta: все цены и комплектации

Выпускающие грузовики китайские компании активно заходят на российский рынок, регулярно представляя новинки - вспомним хотя бы только что показанный тягач Dongfeng.

Однако с оформлением ввоза этих машин выявляются некоторые проблемы. Источник со ссылкой на главу испытательной лаборатории «ПромМаш Тест» Алексея Филатчева сообщает, что у некоторых грузовиков некорректно оформлен экологический класс двигателя.

За РулемКак не загубить двигатель некачественным масломЗа РулемСамая забавная реклама автомобилей в истории (+опрос)За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

За РулемСуперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Встречается это не только на китайских машинах, но и на технике из ОАЭ. Так, на табличке с VIN-номером может быть указан экокласс Евро-5, а при проверке номера двигателя выясняется, что он соответствует только Евро-3.

Поэтому уже полученные Заключения и СБКТС приходится аннулировать, пишет источник. В качестве примера приводится неназванная российская компания, у которой в результате такого несоответствия на таможне «зависло» несколько грузовиков Shacman с фальшивым пятым экоклассом.

Отметим, что кроме указанных Shacman и Dongfeng в России активно продвигается грузовая техника Sany и Sitrak.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Русский автомобиль

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0