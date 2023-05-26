У китайских машин оказался фальшивый экокласс

Формально указан Евро-5, но при проверке двигателя выясняется иное...

Выпускающие грузовики китайские компании активно заходят на российский рынок, регулярно представляя новинки - вспомним хотя бы только что показанный тягач Dongfeng.

Однако с оформлением ввоза этих машин выявляются некоторые проблемы. Источник со ссылкой на главу испытательной лаборатории «ПромМаш Тест» Алексея Филатчева сообщает, что у некоторых грузовиков некорректно оформлен экологический класс двигателя.

Встречается это не только на китайских машинах, но и на технике из ОАЭ. Так, на табличке с VIN-номером может быть указан экокласс Евро-5, а при проверке номера двигателя выясняется, что он соответствует только Евро-3.

Поэтому уже полученные Заключения и СБКТС приходится аннулировать, пишет источник. В качестве примера приводится неназванная российская компания, у которой в результате такого несоответствия на таможне «зависло» несколько грузовиков Shacman с фальшивым пятым экоклассом.

Отметим, что кроме указанных Shacman и Dongfeng в России активно продвигается грузовая техника Sany и Sitrak.

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Источник: Русский автомобиль