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Volkswagen обещает «кое-что новенькое». Может, Tiguan?

Тизер выглядит заманчиво, но абсолютно непонятно.

За РулемКак из немецкого Жука чуть фургон не сделали

Изображение снято на камеру мобильного телефона и показывает очертания автомобиля на синем фоне.

Мы знаем, что Volkswagen готовит преображение Тигуана, и эти два события можно связать. Многочисленные закамуфлированные прототипы были сняты на камеру, используя искусную маскировку, чтобы модель следующего поколения была очень похожа на нынешнюю.

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Тизер от Volkswagen показывает простой эскиз автомобиля на синем фоне, и это может быть нашим первым представлением о том, как будет выглядеть новый кроссовер.

Размещенный как Shorts YouTube, клип показывает белые линии на синем фоне. Если постараться, можно рассмотреть решетку радиатора и большую часть передней части.

Нам обещают «что-то новое», и затем всплывает дата 15 июня 2023 года. Так что ждем.

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Источник: VW

Фото: скриншот с видео

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За РулемАлексеева Елена
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