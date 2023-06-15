Volkswagen обещает «кое-что новенькое». Может, Tiguan?

Тизер выглядит заманчиво, но абсолютно непонятно.

Изображение снято на камеру мобильного телефона и показывает очертания автомобиля на синем фоне.

Мы знаем, что Volkswagen готовит преображение Тигуана, и эти два события можно связать. Многочисленные закамуфлированные прототипы были сняты на камеру, используя искусную маскировку, чтобы модель следующего поколения была очень похожа на нынешнюю.

Тизер от Volkswagen показывает простой эскиз автомобиля на синем фоне, и это может быть нашим первым представлением о том, как будет выглядеть новый кроссовер.

Размещенный как Shorts YouTube, клип показывает белые линии на синем фоне. Если постараться, можно рассмотреть решетку радиатора и большую часть передней части.

Нам обещают «что-то новое», и затем всплывает дата 15 июня 2023 года. Так что ждем.

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Источник: VW

Фото: скриншот с видео