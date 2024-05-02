#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Auto China 2024Путешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
BMW переименует свои автомобили
2 мая
BMW переименует свои автомобили
Компания BMW решила убрать букву i из названия...
Россияне массово пересаживаются на каршеринг и арендованные авто — что случилось?
2 мая
Россияне массово пересаживаются на каршеринг и арендованные авто — что случилось?
Эксперты объяснили рост популярности каршеринга...
Mitsubishi Pajero Sport получил точечные изменения и новый руль
2 мая
Mitsubishi Pajero Sport получил точечные изменения и новый руль
Обновленный Mitsubishi Pajero Sport 2024 года...

BMW переименует свои автомобили

Компания BMW решила убрать букву i из названия своих машин с ДВС

Немецкий автопроизводитель BMW решил убрать букву i из названия своих авто с ДВС, сообщил старший вице-президент компании Бернд Кербер.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A еще: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Семейный автомобиль не дороже 2 млн рублей – 6 беспроигрышных вариантов

Это было сделано, чтобы избежать путаницы. Ранее немецкая компания аналогично назвала свою линейку электрокаров: буквой i обозначались как бензиновые автомобили, так и электрические. В итоге в компании решили оставить постфикс d для авто с дизельными двигателями, букву e – для гибридов и i – для «электричек».

В названии бензиновых машин бренда буква i появилась в конце 70-х. Она обозначала наличие инжекторной системы подачи топлива в двигатель. В BMW пояснили, что теперь в этом названии нет смысла, поскольку машины с карбюраторами больше не делают.

Ранее «За рулем» сообщал, что полноприводный кроссовер с надежным мотором вернулся в Россию.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: bmwblog.com

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:Unsplash
02.05.2024
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0