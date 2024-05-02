BMW переименует свои автомобили

Компания BMW решила убрать букву i из названия своих машин с ДВС

Немецкий автопроизводитель BMW решил убрать букву i из названия своих авто с ДВС, сообщил старший вице-президент компании Бернд Кербер.

Это было сделано, чтобы избежать путаницы. Ранее немецкая компания аналогично назвала свою линейку электрокаров: буквой i обозначались как бензиновые автомобили, так и электрические. В итоге в компании решили оставить постфикс d для авто с дизельными двигателями, букву e – для гибридов и i – для «электричек».

В названии бензиновых машин бренда буква i появилась в конце 70-х. Она обозначала наличие инжекторной системы подачи топлива в двигатель. В BMW пояснили, что теперь в этом названии нет смысла, поскольку машины с карбюраторами больше не делают.

Ранее «За рулем» сообщал, что полноприводный кроссовер с надежным мотором вернулся в Россию.

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Источник: bmwblog.com