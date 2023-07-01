Вместо покупки новой машины Toyota предложила программу обновления
Компания Toyota сообщила, что начала реализацию программы по обновлению автомобилей. Она позволит быстро модернизировать машины, оснастив их современной электроникой, которая была недоступна на момент покупки.
В компании считают, что такой подход позволит поддерживать актуальность транспортного средства с минимальными затратами, вместо того чтобы покупать новую машину.
Пока в программе участвует Prius: его можно дооснастить функцией автопарковки, системой слежения за слепыми зонами в различных направлениях, системой камер кругового обзора, подогревом руля, а также ассистентами экстренного торможения и предотвращения ускорения.
В дальнейшем Toyota обещает, что список моделей и опций, которыми можно доукомплектовать авто, расширится.
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Источник: Toyota
Фото: Unsplash, Toyota
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