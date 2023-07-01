Вместо покупки новой машины Toyota предложила программу обновления

Апгрейд подержанного автомобиля позволит пользователю добавить в него современных функций и при этом значительно сэкономить.

Компания Toyota сообщила, что начала реализацию программы по обновлению автомобилей. Она позволит быстро модернизировать машины, оснастив их современной электроникой, которая была недоступна на момент покупки.

В компании считают, что такой подход позволит поддерживать актуальность транспортного средства с минимальными затратами, вместо того чтобы покупать новую машину.

Пока в программе участвует Prius: его можно дооснастить функцией автопарковки, системой слежения за слепыми зонами в различных направлениях, системой камер кругового обзора, подогревом руля, а также ассистентами экстренного торможения и предотвращения ускорения.

В дальнейшем Toyota обещает, что список моделей и опций, которыми можно доукомплектовать авто, расширится.

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Источник: Toyota

Фото: Unsplash, Toyota