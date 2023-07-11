На российском рынке появился качественный и доступный по цене антифриз

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Можно смешивать с другими антифризами в любом соотношении!

АО «Тюменский аккумуляторный завод» – ведущий отечественный производитель аккумуляторных батарей выпустил на рынок новые продукты: автомобильный антифриз EngineGuard G12+ и стеклоомывающую жидкость ТС-5 и ТС-25.

Автомобильный антифриз EngineGuard G12+ изготавливается по ТУ 20.59.43-003-05758598-2023 из этиленгликоля высшего сорта по ГОСТ 19710, а особенным его делает пакет функциональных присадок.

Среди присадок нет ни нитритов или нитратов, ни аминов, фосфатов, боратов или силикатов, метанола и глицерина, что делает его негорючим и безопасным для людей и окружающей среды.

Производитель рекомендует заливать свой антифриз в системы охлаждения любых автомобилей, в том числе с современными турбированными двигателями, подвергающимися высоким нагрузкам, в легковые и грузовые машины любых марок, а также в системы охлаждения двигателей автобусов.

Он защищает системы охлаждения от замерзания, коррозии, перегрева и отложений. Рабочий диапазон температур антифриза составляет от -40 до +123°С (под давлением). Периоды замены – 5 лет или 150 тысяч км пробега.

Антифриз EngineGuard G12+ эффективно заменяет антифризы других марок, соответствующих спецификации G12+, и может смешиваться с ними в любых пропорциях. За счет специальных присадок антифриз обеспечивает надежную защиту металлов от коррозии и резиносодержащих деталей от растрескивания.

Антифриз разработан в соответствии с требованиями DAF, Ford, VW/Audi/SEAT/Skoda, GM, Jaguar Land Rover, MAN и других автопроизводителей.

Выпускается антифриз EngineGuard G12+ в канистрах объемом 0,9 и 4,7 литра, а также фасуется в бочки по 200 литров.

Предприятие также выпускает безопасную стеклоомывающую жидкость ТС-5 и ТС-25, предназначенную для использования при температуре окружающего воздуха от -5°С до -25°С соответственно. Изготавливается она по ТУ 20.41.32-004-05758598-2023 на основе изопропилового спирта ГОСТ 9805 (не содержит метанол!).

Жидкость эффективно защищает лобовое стекло автомобиля от обледенения и легко удаляет загрязнения с лобового стекла, будь то соли, нефтяная пленка, жировые или масляные разводы. Ею же можно устранять загрязнения на кузове автомобиля – жидкость совершенно нейтральна к лакокрасочному покрытию, резиновым и пластиковым деталям и не оставляет бликов или разводов.

Жидкость ТС-5, рассчитанная на применение летом, имеет в своем составе специальный компонент, который легко и просто удаляет следы от разбившихся насекомых и прочие подобные стойкие загрязнения.

АО «Тюменский аккумуляторный завод» применяет только сертифицированные, высококачественные реактивы от производителей и строго соблюдает их количественный состав при изготовлении антифриза и стеклоомывающей жидкости.

По вопросам приобретения: [email protected], тел.: (3452) 43-42-23.

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Фото: АО «Тюменский аккумуляторный завод», Denis Sorokin / Unsplash