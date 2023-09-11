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Стало известно, когда Крымский мост заработает в прежнем режиме

Хуснуллин: 15 сентября откроется движение по восстановленному участку Крымского моста

Два месяца потребовалось дорожникам, чтобы восстановить разрушенную в ходе террористического акта часть Крымского моста. Как заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, уже 15 сентября движение будет запущено. В интервью ТК «Россия 1» он сообщил, что установка пролетного строения полностью завершена, поэтому мост может продолжить работу в прежнем режиме.

«То есть мост уже есть, теперь на нем нужно положить асфальт, сделать освещение, барьерные (ограждения), разметку сделать», - добавил Хуснуллин.

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Ранее он оценил стоимость восстановления Крымского моста в сумму от 1 до 1,3 млрд рублей.

Крымский мост был атакован двумя надводными беспилотниками ночью 17 июля 2023 года. Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли. После этого движение автотранспорта по Крымскому мосту было организовано по одной полосе в реверсивном режиме.

Власти Крыма опубликовали для водителей и пассажиров алгоритм действий на Крымском мосту в случае объявления сигнала тревоги.

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Источник: ТАСС

Фото: mintrans.gov.ru

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За РулемПономарева Дарина
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