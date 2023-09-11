Новый кроссовер Peugeot 3008 рассекречен до премьеры

Peugeot представила электрический купе-кроссовер Peugeot E-3008

После утечки изображений в низком качестве компания Peugeot была вынуждена рассекречивать модель буквально за день до премьеры – впрочем, в таких историях никогда до конца не понятно, имела ли место чья-то недобросовестность или простой маркетинговый фокус.

Выяснилось, что 3008 в третий раз сменил форм-фактор: после минивэна (первое поколение) и кроссовера (второе поколение) нам показали кросс-купе, причем электрическое. Но версии с ДВС у Peugeot 3008 тоже будут – правда, исключительно гибридные.

Peugeot E-3008

Peugeot E-3008 Peugeot E-3008

Платформа новой модели – STLA Medium, идущая на смену EMP2 и рассчитанная на машины С- и D-сегментов. Интересен и интерьер, развивающий идею i-Cockpit, в котором благодаря хитрому освещению огромный изогнутый экран 21” как бы парит в воздухе.

Официальная премьера назначена на 12 сентября, она пройдет в режиме прямого эфира с завода во французском городе Сошо, где новый кроссовер и будет производиться.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Фото: Peugeot