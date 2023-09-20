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Bugatti, Aston Martin, Ferrari – что делают эти машины на задворках аэропорта

В аэропорту нашли коллекцию гиперкаров на 50 млн долларов

В Лос-Анджелесе живут богатые люди, и у некоторых из них есть невероятные коллекции автомобилей. Обычно эти коллекции хранятся в гаражах или на складах.

Но на днях блогер и фотограф effspot наткнулся на несколько гиперкаров, припаркованных на задворках международного аэропорта Лос-Анджелеса.

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13 гиперкаров припаркованы рядом друг с другом в укромном уголке. Вероятно, это их временное пристанище, и вскоре их отправят за границу (в Россию через Турцию?).

Как вариант – владелец коллекции переезжает и готовится забрать ее с собой. Но это маловероятно.

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В любом случае, обнаружить вроде как неохраняемые гиперкары стоимостью более 50 миллионов долларов, припаркованные под открытым небом, – очень большой сюрприз.

В первом ряду стоят темно-синий McLaren Speedtail, черный Porsche 918 Spyder и McLaren Sabre цвета хамелеон. За этой троицей припаркованы Porsche 911 от Gunther Werks, Pagani Huayra BC и Lamborghini Centenario. Далее видны черный Ferrari LaFerrari, Ford GT, два Koenigsegg Regeras, Koenigsegg Agera RS, Bugatti Chiron и Aston Martin One-77.

Фото, видео: Youtube

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За РулемКирилл Панов
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