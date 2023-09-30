Самый дорогой лот на популярной площадке объявлений

Самым дорогим автомобилем на eBay стал восьмилетний Ferrari LaFerrari

Ferrari LaFerrari 2015 года — это первый полный гибрид от Ferrari и самый мощный автомобиль компании на тот момент. Автомобиль был выпущен в ограниченном количестве – всего 499 экземпляров.

Салон Ferrari LaFerrari

Он оснащен 6,3-литровым двигателем V12 мощность в 800 л. с. и дополнительным агрегатом KERS мощностью 163 л. с. Ferrari способен развивать максимальную скорость в 355 км/час. Разгон до 97 км/ч за 2,7 секунды.

Салон Ferrari LaFerrari

Кузов Ferrari LaFerrari 2015 окрашен в стильный черный цвет Nero Daytona, а его противотуманные фары, боковые зеркала, колпаки колес и другие детали выполнены из матового карбона.

Удивительно, что за восемь лет существования этого автомобиля его владелец проехал всего 1316 км.

За этот уникальный экземпляр Ferrari LaFerrari просят невероятные 4 350 000 долларов.

Источник: Autoevolution

Фото: eBay