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На продажу выставлена гоночная «Пятерка» с кучей доработок

Уникальную раллийную Lada 2105 с 3-литровым двигателем Toyota продают на аукционе

Недавно на торги в Соединенных Штатах была выставлена раллийная Lada-2105, выпущенная в 1988 году и претерпевшая значительные изменения.

Раллийный ВАЗ 2105
Раллийный ВАЗ 2105

Одной из главных особенностей этой раллийной «Пятёрки» является установленный 3-литровый рядный шестицилиндровый двигатель Toyota 2JZ-GTE с турбонаддувом. Кроме того, была установлена шестиступенчатая механическая коробка передач Nissan.

Раллийный ВАЗ 2105
Раллийный ВАЗ 2105
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Часть подвески была заменена на компоненты от Ford, были установлены 17-дюймовые колеса Enkei RPF1, передний и задний спойлеры, расширители крыльев и акриловые стекла.

Согласно отчету Carfax автомобиль не содержит информации о ДТП с момента первой записи в октябре 2016 года. История автомобиля до 2016 года остается загадкой.

Раллийный ВАЗ 2105
Раллийный ВАЗ 2105

Максимальная ставка составляет 10 500 долларов.

Источник, фото: bringatrailer.com

Раллийный ВАЗ 2105
Раллийный ВАЗ 2105
Раллийный ВАЗ 2105
Раллийный ВАЗ 2105
Раллийный ВАЗ 2105
Раллийный ВАЗ 2105

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За РулемЛежнин Роман
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