Новая опасность лишиться прав

Теперь еще одну группу водителей можно лишить прав и оштрафовать на 30 тысяч дважды

1 октября 2023 года в России началась призывная кампания на срочную службу, которая касается молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет.

Вместе с этим 1 октября начал действовать новый штраф – за неявку в военкомат по повестке. Штраф этот был и раньше, но составлял не 30 тысяч, а 3 тысячи рублей. На явку по повестке дается 20 суток с момента ее вручения.

Также уклонист через 20 дней лишается права на заключение сделок с недвижимостью, банковские кредиты, регистрацию ИП и права на вождение автомобиля.

О том, как не лишиться водительских прав, рассказывает главный редактор журнала «За рулем», старейшего и самого популярного автомобильного издания в России, Максим Кадаков.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

— В мае 2023 года правительство опубликовало проект постановления о введении цифрового реестра воинского учета. А в июле МВД утвердило порядок ограничения права военнообязанных на вождение автомобиля в случае неявки по повестке в военкомат, которое предполагало следующий порядок:

повестки военнообязанным направляются в письменной форме и дублируются электронным сообщением на Госуслугах,

решение об ограничении действия водительских прав принимается в случае неявки в военкомат в 20-дневный срок с даты, указанной в повестке,

решение об ограничении действия водительских прав вносится в единый реестр воинского учета.

В течение 24 часов информация об ограничении поступает в информационную систему ГИБДД – и с этого момента человек лишается права управления, хотя фактически права по-прежнему у него на руках и он даже может не знать о том, что права управления его уже лишили.

Всё изложенное выше – план действий при наличии работоспособного электронного реестра. А его нет. И было очевидно, что в короткий срок создать его невозможно. В правительстве говорят, что полноценно он заработает только в 2025 году. Не предприняты и некоторые другие шаги.

Если я верно понимаю, единственным на данный момент законным способом вручения повестки остается вручение повестки лично в руки или отправка/вручение заказным письмом. Дублирование через Госуслуги (по июльскому постановлению правительства) – это еще одна потенциальная возможность оповещения, но не утвержденный порядок.

Вполне возможно, что электронные повестки будут рассылать в некоторых регионах – но в тестовом режиме.

Если вам вручили законным способом повестку, единственно правильное действие – явиться в военкомат. Если у вас есть право на отсрочку или вы вовсе не подлежите призыву (по состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам, студенты ВУЗов с госаккредитацией и т.д.), необходимо подать жалобу и аргументированно доказать, что вы не обязаны являться по повестке.

В противном случае действительно можно лишиться водительского удостоверения – не так быстро, как в электронном варианте, конечно. Но и восстановление прав тоже будет не быстрым – «бумажным».

За управление ТС после лишения прав полагается штраф в размере 30 000 рублей (ч. 2 ст. 12.7 КоАП), либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов, либо административный арест на срок до 15 суток.

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Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС