Toyota сделает луноход в стиле FJ40 Land Cruiser

Компания Тойота опубликовала фото своего нового лунохода

Toyota разработала луноход-малютку. Сделан он был к 50-летию Calty Design Research – американского подразделения дизайна Toyota.

Toyota Baby Lunar Cruiser (BLC) разработан «для покорения пересеченной местности на Земле и за ее пределами».

Toyota Baby Lunar Cruiser

Концепт лунохода позаимствовал элементы дизайна у внедорожника FJ40 Land Cruiser. На передней и задней панелях отчетливо видны надписи «TOYOTA», чтобы марсиане и «лунатики» знали, кто к ним пожаловал. Поэтому, если инопланетяне будут называть землян тойотами, не удивляйтесь.

Toyota Baby Lunar Cruiser

Внутри BLC оснащен цифровой приборной панелью с дополненной реальностью, есть два джойстика для управления и регулируемые сиденья.

Toyota Baby Lunar Cruiser

Также луноход оснащен безвоздушными шинами и электромоторами в колесах, множеством камер и датчиков.

Но все это пока только рисунки и проекты.

В 2019 году Toyota заключило контракт с Японским агентством аэрокосмических исследований на создание нового лунохода. Планируется разработать пилотируемый корабль, способный исследовать лунную поверхность.

Компания заявила, что она может спроектировать луноход, способный преодолевать более 10 000 километров благодаря технологии топливных элементов. Этого почти хватит, чтобы объехать Луну по экватору.

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Фото: Toyota