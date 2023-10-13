Российский дистрибьютор обещает поставлять запчасти для ранних моделей Haima

В России 20 октября стартуют продажи кроссовера Haima 8S и минивэна 7X

Китайский автомобильный бренд Haima возвращается на российский рынок с минивэном 7Х и кроссовером 8S. Российским покупателям эта марка была знакома, автомобили Haima продавались в РФ до 2016 года.

О возвращении бренда было объявлено текущей весной, в анонсе компании «МВЛ АВТО» сообщалось, что она будет представлять марку в качестве официального дистрибьютора в России и Белоруссии. Старт продаж автомобилей запланирован на 20 октября 2023 года.

Модельный ряд будет представлен кроссовером 8S и минивэном 7X. У автомобилей нет гибридных технологий, роботизированных трансмиссий и других подобных вещей, только бензиновые моторы и классические автоматы.

Цена за кроссовер 8S от 3,2 млн рублей может показаться высокой, но за эти деньги покупатель получит обширную комплектацию. Двигатель у 8S с турбонаддувом, объемом 1,6 л и мощностью 195 л.с. С ним автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 7,8 с. Кроссовер оснащен 6-ступенчатым автоматом. В топовой версии за 3,4 млн рублей есть активный круиз-контроль, большой центральный дисплей с круговым обзором, датчик дождя и подогрев сидений.

Haima 8S

Минивэн 7X не имеет аналогов на российском рынке, на него хотят установить цену от 3,6 млн рублей. В салоне – три ряда сидений и есть место для багажа. Топовая версия будет стоить 3,8 млн рублей.

Haima 7X

Член правления Союза автосервисов России Илья Плисов, рассуждая о рисках с этими марками, признает, что у независимых автосервисов нет доступа к каталогам запчастей и фирменному диагностическому оборудованию. Это значит, что, если компания уйдет с авторынка РФ, чинить ее машины будет почти невозможно.

При этом российский дистрибьютор заверяет, что клиентам окажут поддержку – он допускает, что будет налажена поставка запчастей для моделей, проданных до 2016 года. На основе анализа официального сайта Haima действительно создается впечатление, что производитель активно выпускает и реализует детали к своим старым моделям.

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Источник: Autonews.ru

Фото: Haima