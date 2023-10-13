КАМАЗ начал разработку нового внедорожника – уже известно название
Крупнейший в России производитель грузовиков запатентовал графическое изображение логотипа загадочного автомобиля КАМАЗ Лесник. Соответствующие документы появились в базе Роспатента. Заметивший их источник отмечает, что никакой информации о технике с таким названием в СМИ до сих пор не фигурировало. С большой долей вероятности речь идет о перспективном автомобиле повышенной (или высокой) проходимости или же о вездеходе.
Отметим, что в последние полтора года челнинский автопроизводитель заметно нарастил выпуск трехосных полноприводных КАМАЗов, однако пока это разновидности существующих моделей, вроде КАМАЗ-43118 и КАМАЗ-65111. Присвоение имени собственного явно намекает на принципиально новую модель.
Изображения, подобные опубликованному, обычно наносятся на пластмассовые шильды и крепятся на дверях или иных элементах кузова транспортного средства. Обращает на себя внимание заглавная буква «Л», первый штрих которой сделан с характерными смещениями, делающими литеру похожей на хвойное дерево.
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Источник: Автопоток
Фото: КАМАЗ, Роспатент
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