Подробности о новом седане от популярного бренда с шикарной динамикой

Geely выпустила спортивную версию гибрида Galaxy L6 под названием Sports Edition

Geely продолжает расширять свою линейку гибридных автомобилей, представляя новую спортивную версию популярного седана Galaxy L6 – Sports Edition. Эта новинка не только обладает стильным дизайном, но и поражает своими динамическими характеристиками, внушительным запасом хода и феноменальной экономичностью.

Внешний облик Galaxy L6 Sports Edition сразу же привлекает внимание своим агрессивным и динамичным дизайном. Рельефные линии кузова, черная решетка радиатора, черные акценты на бамперах и боковых юбках, а также эксклюзивные колесные диски создают неповторимый образ, подчеркивающий спортивный дух автомобиля.

Geely Galaxy L6 Sports Edition

Под капотом Galaxy L6 Sports Edition скрывается гибридная система Thor следующего поколения Geely 8848. Эта силовая установка объединяет в себе 1,5-литровый гибридный двигатель и 3-ступенчатый электропривод с регулируемой частотой DHT Pro. Такая комбинация обеспечивает автомобилю впечатляющие динамические характеристики: разгон от 0 до 100 км/ч всего за 6,3 секунды и максимальная скорость 247 км/ч.

Несмотря на свои спортивные амбиции, Galaxy L6 Sports Edition не забывает об экономичности. Запас хода на электротяге составляет 125 км, а комбинированный запас хода достигает невероятных 1370 км. При этом расход топлива составляет всего 4,55 литра на 100 километров.

Galaxy L6 Sports Edition предлагает несколько режимов движения, позволяя водителю выбрать наиболее подходящий вариант для любой ситуации. В режиме чистого электропривода автомобиль не производит выбросов, идеально подходя для движения в городских условиях. Режим с расширенным запасом хода обеспечивает максимальный пробег, идеально подходящий для дальних поездок. Умный режим автоматически регулирует работу гибридной системы, обеспечивая оптимальное сочетание мощности и экономичности.

Официальная цена Galaxy L6 Sports Edition пока не объявлена. Ожидается, что новинка появится на рынке в ближайшее время.

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Источник: Gizmochina