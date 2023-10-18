В зоне СВО появился самый мобильный транспорт

Народный фронт отправил на передовую автовездеходы «Алабай»

Вездеходы были разработаны компанией «Ф-Моторспорт» еще в 2016 году. За 7 лет машины отлично себя зарекомендовали. Они проходимы, быстры, надежны и комфортны настолько, насколько может быть комфортным багги.

В зоне проведения СВО на подобные автомобили особый спрос. На «Алабаях» наши военные могут вести разведку в самых сложных условиях и вне дорог.

Кроме того, багги может использоваться как ударный автомобиль. Для этого его достаточно оснастить пулеметом калибра 7,62 миллиметра и гранатометом АГС-30 – все кронштейны для этого есть.

Кроме того, «Алабаи» можно использовать для перевозки людей и эвакуации раненых – в багги помещается до трех человек. Грузоподьемность автовездехода – более 500 килограммов. На «Алабай» можно установить носилки.

Даже по бездорожью «Алабай» способен разгоняться до 140 километров в час – подвеска позволяет сохранять управляемость машины.

«Легкий многоцелевой багги "Алабай" появился как ответ на реалии современных военных действий, в которых требуются подвижность и маневренность транспортных средств с большими ударными возможностями. Специалисты СОБР "Зубр" уже опробовали этот автомобиль в самых тяжелых условиях», – рассказал гендиректор компании «Ф-Моторспорт» Эдуард Мымрин.

Среди прочих преимуществ «Алабая» – малозаметность и низкая себестоимость.

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Фото: «Ф-Моторспорт»

Видео: Народный фронт