Белоруссия и Россия работают над уникальным мотором мощностью 5000 л.с.

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На Алтае запустят производство топливных систем...

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На Алтае запустят производство топливных систем для самых больших БЕЛАЗов

Алтайский завод прецизионных изделий (АЗПИ) и Минский моторный завод работают над новым двигателем для самых тяжелых карьерных самосвалов БЕЛАЗ. Известно, что это будут дизельные или дизель-электрические моторы мощностью около 5000 л.с.

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АЗПИ поставляет белорусским партнерам форсунки для топливных систем с 1997 года, а в последнее время на предприятии идет разработка модификаций систем Common Rail на ряд двигателей ММЗ. В том числе – и на упомянутый новый мотор-гигант.

Никаких иных подробностей относительно этого российско-белорусского проекта пока нет. Но стороны уже приняли участие в рабочей встрече с губернатором Алтайского края Виктором Томенко, где договорились о деталях кооперации.

Источник: Правительство Алтайского края

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За РулемИннокентий Кишкурно
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