Российские авто на рынке: спрос растет, цена снижается

Авито Авто: спрос на наши машины увеличился на 139,7%, лидер - Niva Legend

Анализ продаж на российском рынке новых отечественных автомобилей с мая по октябрь 2023 года провели эксперты платформы Авито Авто. Исследование показало, что спрос на автомобили наших марок увеличился на 139,7%, а предложение выросло на 144,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За период с мая по октябрь средняя цена новых отечественных автомобилей снизилась на 3,8%, составив 1092 901 рубль, что усилило интерес покупателей.

Наиболее востребованной российской моделью в сегменте новых автомобилей остается Lada Niva Legend, ее средняя цена за отчетный период достигла 846 900 рублей (+3,0%). В топ-5 популярных моделей преимущественно присутствуют автомобили Lada.

Второе место в рейтинге занимает Lada Priora, средняя цена которой увеличилась на 5,1%, достигнув 892 000 рублей. Предложение данной модели выросло на 286,5%. На третьем месте –Vesta, средняя цена которой возросла на 11,1%, составив 1 463 450 рублей. Предложение Vesta увеличилось на 100,4%, а спрос – на 98,2%.

Niva Travel со средней ценой в 1 215 000 рублей занимает четвертое место, а завершает топ-5 Granta Coss.

Москвич 3 располагается лишь на шестом месте с результатом в 1 512 584 экземпляров.

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