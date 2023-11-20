Какое масло лить в мотор на газу? Разработана специальная линейка

SINTEC Lubricants создала специальную серию масел именно для газомоторной техники

Компания SINTEC разработала масла специально для автомобилей, работающих на природном газе и в тяжелых условиях эксплуатации. Как нам заявили разработчики, эти масла повышают эффективность двигателей и продлевают их ресурс.

Первая партия высокотехнологичных моторных масел Sintec LPG и Sintec NPG вязкостью 5w-40 и 10w-40, разработанных для использования в газомоторной технике, отправлена для комплексных испытаний на полигон Группы компаний «Альтернативные Топливные Системы».

Моторные масла SINTEC в 200-литровой фасовке для специализированных СТО и крупных автопарков.

Исследования физико-химических свойств масла будут проводиться на шести автомобилях после пробега в 10 тысяч и 15 тысяч километров. То есть, срок замены этих масел сопоставим со сроком замены у обычных легковых автомобилей с бензиновыми моторами.

Особенность новых линеек масел – увеличенный температурный режим, низкая сульфатная зольность и устойчивость к кислотной среде. То есть, ко всему, чем двигатели на газу быстро приводят в негодность обычные масла.

При изготовлении новых масел Sintec LPG и Sintec NPG используется специально подобранный состав антиокислительных и моюще-диспергирующих присадок, защищающих двигатель от образования золы, задиров и ржавчины.

Применять эти масла рекомендуется не только в легковых автомобилях и легком коммерческом транспорте, но и в грузовых автомобилях и автобусах, работающих на газу. Основные сферы применения автомобилей с двигателями на газовом топливе, – грузоперевозки, пассажироперевозки, коммунальное и сельское хозяйство, а также строительство. Автомобили с газомоторными двигателями выпускают крупнейшие российские производители – ВАЗ, ГАЗ, КАМАЗ, МАЗ, Кургандормаш, Volgabus и другие.

Напомним, что развитие отечественного автомобилестроения, использующего в качестве топлива газ, поддерживается Правительством России. Группа компаний «Альтернативные Топливные Системы» – один из лидеров рынка по внедрению газомоторной техники.

SINTEC Group – и ее производственное подразделение, компания SINTEC Lubricants – один из ведущих в России производителей моторных масел, смазочных материалов, технологических смазок, автокосметики, №1 на рынке антифризов с более чем 20-летней успешной историей работы в отрасли.

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Фото: SINTEC Group