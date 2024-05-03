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В Россию приедут большие кроссоверы не только из Китая — новинки Auto China 2024

Россиянам рассказали, какие новинки с Пекинского автосалона могут появиться в РФ

Новинки с Пекинского автосалона Auto China 2024 появятся на авторынке России, по большей части это будут большие кроссоверы, причем не только от китайских производителей. Об этом «Коммерсанту» рассказали эксперты автоотрасли по итогам международной выставки.

По мнению экспертного сообщества, Китай на фоне автомобильных производителей из других стран выглядел очень достойно и на уровень выше. Примечательно, что в основном автопром КНР показал новинки с электрическими и гибридными силовыми установками. В отличие от Китая европейские и корейские бренды остались верны моделям с двигателем внутреннего сгорания (ДВС).

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«Все те несколько крупнейших китайских компаний, которые работают на нашем рынке, говорили, что и в Россию новинки приедут», — отметил автоэксперт Игорь Моржаретто.

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По его словам, Haval, Chery и Changan готовят бензиновые, дизельные и гибридные новинки для российского потребителя. Дилеры в ходе работы автосалона в Пекина проявляли интерес преимущественно к европейским и корейским брендам. Обсуждались вопросы логистики и возможность поставок по схеме параллельного импорта.

Отмечается, что появление моделей автомобилей премиум-класса пока под вопросом, на рынке России с большой долей вероятности появятся бюджетные марки.

«А вот такие машины, как, например, роскошнейший новый Hyundai Santa Fe, что-то от Volkswagen Jetta, возможно, привезут по параллельному импорту», — отметила замглавреда издания Autonews.ru Алина Распопова.

При этом эксперты не решились озвучить конкретные сроки появления новых автомобилей в России. Большинство компаний обещали запустить продажи «до конца года», а некоторые строили планы уже на 2025 год.

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Источник: Коммерсантъ

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Zhu He/China News Service/VCG/ТА
Количество просмотров 1
03.05.2024
Фото:Zhu He/China News Service/VCG/ТА
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