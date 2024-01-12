Сложно, но возможно — эксперт «За рулем» о выпуске 30 тысяч машин на заводе Mercedes

Кадаков нашел предпосылки для запуска нового бренда на заводе Mercedes в Есипово

На мощностях бывшего завода Mercedes в Подмосковье можно наладить сборку автомобилей, включая крупноузловую SKD, а в перспективе перейти на полный цикл со сваркой и окраской кузовов. Но почти все комплектующие придется везти из Китая. Возможен даже выпуск автомобилей под другим брендом, но это рискованно. Такое мнение выразил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в своем Telegram-канале.

Комментируя заявление главы компании «Автодом» Андрея Ольховского о том, что в 2024 году на бывшем заводе Mercedes можно выпустить порядка 30 тысяч автомобилей, Кадаков допустил, что такая задача, несмотря на всю сложность, в принципе выполнима.

Комментарий эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Во-первых, нужно иметь опыт – автосборочный опыт вообще и опыт работы с конкретным поставщиком комплектующих. Хорошо, что на заводе сохранили персонал. Во-вторых, ни одно производство не стартует мгновенно – есть так называемый период ramp-up (разгона конвейера), когда объемы производства увеличиваются постепенно», — объяснил главред авторитетного издания.

Кадаков напомнил, что даже Mercedes-Benz удалось выпустить на своем заводе 1000-й автомобиль только спустя три месяца после старта производства. Для того чтобы производственный процесс начался в ближайшие месяцы, уже сейчас должны быть на подходе первые машинокомплекты, в противном случае заявленные сроки будут нарушены, убежден Кадаков.

«До начала производства нужно сертифицировать автомобиль в составе производства (завода). Пока что я не слышал, чтобы "Автодом" получал ОТТС на какие-либо модели», — уточнил главный редактор «За рулем» .

Резюмируя все факторы, Максим Кадаков предположил, что «Автодом» будет отвечать за сборку автомобилей, а реализацию продукции возьмет на себя брендодержатель. Рентабельность завода, мощностей которых хватит только на небольшие объемы производства, возможна только при высокой добавленной стоимости, а ее можно обеспечить выпуском дорогих моделей, подчеркивает Кодаков.

К тому же непонятно, какие договоренности есть в части поставок таких машин по госзаказам. В этом случае вопрос со сбытом будет решен. В ином случае придется реализовывать продукцию в розницу.

Не стоит забывать, что в случае с DKD- и SKD-сборкой можно будет производить несколько разных моделей и регулировать объемы их выпуска в зависимости от фактического спроса. Насколько верны эти прогнозы, узнаем уже весной.