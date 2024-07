В перечень авто для госслужащих включили еще 4 модели – полный список тут

Минпромторг: Lada Largus и Xcite вошли в список рекомендованных для госслужащих

Минпромторг России обновил перечень отечественных автомобилей, рекомендуемых для служебного использования госслужащими. В этот список вошли модели Lada Largus и Xcite X-Cross 7, а также Газель и Соболь, как сообщает министерство.

Теперь в списке насчитывается 14 брендов (более 40 моделей): Lada (Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Legend, Niva Travel, Largus), Москвич (3, 3е, 6), УАЗ (Патриот, Пикап, Профи, Хантер, СГР), ГАЗ (Газель NEXT, NN, Соболь, Соболь NN), Соллерс (ST6), Evolute (I-Pro, I-Joy, I-Sky, I-Jet), Haval (Jolion Dargo, F7/F7x, H9, M6), Xcite (X-Cross 7), Aurus (Senat, Komendant), Kaiyi (E5, X3 Pro, X3, X7), Baic (U5 Plus, X35, X55, BJ40 Plus, X7), Амберавто (А5), SWM (G05 Pro, G01), Citroen (C5 Aircross калужского производства).

В Минпромторге добавили, что президент РФ Владимир Путин поручил приоритетное использование отечественных автомобилей госслужащими. При планировании закупок лицам, ответственным за транспортное обеспечение, рекомендуется ориентироваться на данный перечень.

Кстати, глава АВТОВАЗа Максим Соколов заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что представительская Lada Aura поступит в госструктуры до конца года. Он уточнил, что сначала необходимо запустить серийное производство автомобиля на конвейере в Тольятти.

На подходе и отечественный седан Волга, о котором мы много писали. Стоимость нового седана Volga C40 (предположительно) составит около 2,5 миллиона рублей, а кроссовера ГАЗа – где-то от 2,5 до 3 миллионов рублей.

Источник: ТАСС