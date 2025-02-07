Началось: известный китайский бренд покидает Россию

Российская газета: китайский бренд Skywell покинет РФ, но сохранит обслуживание

Китайская автомобильная марка Skywell не имеет дальнейших планов по развитию бизнеса и продаже новых автомобилей в России. Об этом источник сообщает со ссылкой на официального представителя бренда в РФ.

К этому давно шло: в декабре 2024 года дилеры начали сворачивать работу, в январе появились прогнозы по поводу ухода компании из страны, а в начале февраля, буквально накануне последнего известия, автомобили Skywell начали продаваться с огромными скидками – от 500 тысяч до 2 млн рублей.

Skywell ET5

Несмотря на отсутствие перспектив по ввозу новых машин, все обязательства по обслуживанию уже приобретенных автомобилей компания обязуется выполнять, уточняется в беседе с представителем бренда. Как и прежде, гарантийное обслуживание будет осуществляться сертифицированными партнерами марки.

Skywell HT-i

Понятное дело, что сама дилерская сеть развиваться не будет – действующие дилеры будут работать с брендом до окончания контрактов. На данный момент запас основных деталей для машин Skywell в России имеется в достаточном объеме, а если какой-либо запчасти не окажется, «ее можно будет заказать так же, как любую другую деталь любого другого бренда», заявил спикер источника.

Марка Skywell пришла на рынок РФ в конце 2022 года с электрическим кроссовером ET5, а в 2023 году начались официальные продажи гибридного паркетника HT-i. В декабре 2024 года у некоторых дилеров еще оставались в наличии машины 2022 и 2023 годов выпуска. А в феврале 2025-го «За рулем» сообщил, что крупные авторитейлеры будут отказываться от сотрудничества с китайскими брендами, которые не смогли показать доход в течение 1-2 лет.

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Источник: Российская газета