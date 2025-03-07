В России отзовут тысячи кроссоверов Toyota из-за опасного дефекта

Компания Toyota отзывает в РФ более 2,2 тыс. кроссоверов Highlander

Компания «Тойота Мотор» отзывает в РФ 2233 автомобиля Toyota Highlander, проданных с 28 ноября 2020 года по 21 апреля 2023 года.

Машины отзывают из-за конструктивного дефекта кресел. Кроссоверы оснащены раздельными откидными сиденьями второго ряда в конфигурации 60/40, состоящими из каркаса, содержащего среднюю перекладину спинки сиденья.

Toyota Highlander

Некоторые точки на концах средней планки спинки со стороны, составляющей 40 градусов, могут не иметь минимального требуемого радиуса. Планка покрыта поролоном. Но при столкновении, если одно сиденье сложено на 60 либо 40%, а другое – нет, пассажир автомобиля может коснуться средней планки каркаса спинки сиденья с неправильным радиусом торца. Тогда человек может получить травму.

Владельцев указанных Toyota Highlander приглашают в дилерские центры. На кроссоверах бесплатно будет проведена корректировка каркаса спинки сиденья.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый доступный семейный кроссовер Toyota появился в России.

table id="2008"]

Источник: пресс-служба Росстандарта