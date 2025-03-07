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В России отзовут тысячи кроссоверов Toyota из-за опасного дефекта

Компания Toyota отзывает в РФ более 2,2 тыс. кроссоверов Highlander

Компания «Тойота Мотор» отзывает в РФ 2233 автомобиля Toyota Highlander, проданных с 28 ноября 2020 года по 21 апреля 2023 года.

Машины отзывают из-за конструктивного дефекта кресел. Кроссоверы оснащены раздельными откидными сиденьями второго ряда в конфигурации 60/40, состоящими из каркаса, содержащего среднюю перекладину спинки сиденья.

Toyota Highlander
Toyota Highlander
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Некоторые точки на концах средней планки спинки со стороны, составляющей 40 градусов, могут не иметь минимального требуемого радиуса. Планка покрыта поролоном. Но при столкновении, если одно сиденье сложено на 60 либо 40%, а другое – нет, пассажир автомобиля может коснуться средней планки каркаса спинки сиденья с неправильным радиусом торца. Тогда человек может получить травму.

Владельцев указанных Toyota Highlander приглашают в дилерские центры. На кроссоверах бесплатно будет проведена корректировка каркаса спинки сиденья.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый доступный семейный кроссовер Toyota появился в России.

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Источник: пресс-служба Росстандарта

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Ушакова Ирина
Фото:Toyota
Количество просмотров 9
07.03.2025 
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota Highlander (1)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Toyota Highlander  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
По моему это всё равно нереальная цена за кроссовер. Так же как и за круизер в принципе.
+9