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Названы основные факторы снижения цен на новые машины

Эксперт Давиденко перечислил четыре фактора, влияющих на снижение цен новых авто

Динамика снижения цен на новые машины будет зависеть от объема складских запасов у дилеров, считает руководитель отдела по развитию продуктов и услуг ГК «Альфа-Лизинг» Максим Давиденко. Недавнее укрепление рубля практически не сказывается на стоимости машин 2025 г. в., которые находятся на складах у дилеров.

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Но уже сейчас наблюдается некоторое снижение цен вследствие падения покупательской активности и желания дилеров распродать стоки 2023 и 2024 годов, считает эксперт.

Он полагает, что долговременное укрепление рубля может повлиять на цены в сегменте новых авто. Также это может компенсировать ожидаемое увеличение цен из-за повышения утильбора.

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На фоне высоких ставок и дороговизны машин производители и дилеры внедряют маркетинговые стратегии для повышения спроса. Курс рубля косвенно влияет на ценообразование, а повышение утильсбора и ключевой ставки значительнее сказывается на стоимости новых авто, отметил эксперт.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли кроссовер Mazda CX-50 2025 г. в., известна цена.

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Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / senivpetro
24.03.2025 
Фото:freepik / senivpetro
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