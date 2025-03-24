Названы основные факторы снижения цен на новые машины
Динамика снижения цен на новые машины будет зависеть от объема складских запасов у дилеров, считает руководитель отдела по развитию продуктов и услуг ГК «Альфа-Лизинг» Максим Давиденко. Недавнее укрепление рубля практически не сказывается на стоимости машин 2025 г. в., которые находятся на складах у дилеров.
Но уже сейчас наблюдается некоторое снижение цен вследствие падения покупательской активности и желания дилеров распродать стоки 2023 и 2024 годов, считает эксперт.
Он полагает, что долговременное укрепление рубля может повлиять на цены в сегменте новых авто. Также это может компенсировать ожидаемое увеличение цен из-за повышения утильбора.
На фоне высоких ставок и дороговизны машин производители и дилеры внедряют маркетинговые стратегии для повышения спроса. Курс рубля косвенно влияет на ценообразование, а повышение утильсбора и ключевой ставки значительнее сказывается на стоимости новых авто, отметил эксперт.
Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли кроссовер Mazda CX-50 2025 г. в., известна цена.
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Источник: «Известия»