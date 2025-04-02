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Глава АВТОВАЗа заявил о драматическом падении авторынка РФ

Президент АВТОВАЗа Соколов объяснил, почему падают продажи авто в России

Концерн АВТОВАЗ отчитался об итогах продаж в первом квартале текущего года. Ожидаемую негативную динамику прокомментировал глава компании Максим Соколов. Он объяснил, почему снижаются продажи не только Lada, но и автомобилей других брендов.

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Соколов полагает, что «на драматическое падение рынка в марте и итоги первого квартала» повлияли высокая ключевая ставка, ужесточение требований к заемщикам и общих условий выдачи кредитов со стороны ЦБ, а также огромные стоки автомобилей иностранных брендов.

Глава АВТОВАЗа считает, что завезенные в прошлом году иномарки, в основном китайские, стали причиной «беспрецедентного необоснованного демпинга».

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Также он заметил, что в этих условиях АВТОВАЗ также испытывает давление собственного избыточного стока, но имеет ряд преимуществ, таких как ценовая политика, доступность сервисных услуг, самая большая дилерская сеть в стране, выгодные предложения.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли надежный и доступный седан Volkswagen.

Источник: пресс-служба АВТОВАЗа

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Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ | Depositphotos
Количество просмотров 12
02.04.2025 
Фото:АВТОВАЗ | Depositphotos
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