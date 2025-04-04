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Toyota готовит обновленный хот-хэтч GR Corolla

Обновленный Toyota GR Corolla дебютирует осенью 2025 года. Первые фото

Гоночное подразделение Toyota Gazoo Racing опубликовало первые снимки обновленного хот-хэтча GR Corolla в камуфляже. У обновленного авто увеличенное заднее антикрыло и новые вентиляционные отверстия на капоте.

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Toyota GR Corolla
Toyota GR Corolla

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Также в передних крыльях появились вентиляционные отверстия в стиле Porsche 911 GT3, изменились боковые накладки.

У хот-хэтча GR Corolla будет увеличенный крутящий момент и новые настройки. Это сделает автомобиль еще более маневренным на трассе. Об увеличении мощности ничего не сообщалось, то есть 1,6-литровый трехцилиндровый мотор с турбонаддувом может сохранить свои 304 л.с.

Toyota GR Corolla
Toyota GR Corolla

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В рамках обновления для 2025 модельного года автомобиль уже получил увеличенный крутящий момент (370 до 400 Н·м), а также в автомобиле появилась возможность устанавливать АКП. Ранее в GR Corolla устанавливали только МКП.

Обновленная GR Corolla по планам должна дебютировать осенью 2025 года.

Ранее «За рулем» сообщал, что в апреле подешевели два кроссовера и пикап популярного бренда на 50–600 тыс. рублей.

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Источник: Carscoops

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Ушакова Ирина
Фото:Toyota
Количество просмотров 12
04.04.2025 
Фото:Toyota
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