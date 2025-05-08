Российский авторынок идет на антирекорд

Автостат: продажи новых машин по сравнению с прошлым годом просели на 25,4%

В апреле 2025 года в России было зарегистрировано 102 107 новых автомобилей – это на 25,5% меньше, чем годом ранее, сообщает аналитическое агентство «Автостат». При этом отметившийся скидками апрель оказался удачнее марта – рост продаж от месяца к месяцу составил 28%. Да и вообще апрель стал первым месяцем 2025-го, когда продажи перевалили через стотысячный рубеж.

Вместе с тем, апрельский подъем – лишь относительный, выглядящий таковым на фоне провальных февраля и марта. А в сумме за первые четыре месяца 2025-го продано лишь 349 тысяч авто – на 25,4% меньше, чем годом ранее. Таким образом, подсчеты «Автостата» фактически подтвердили ранее опубликованную статистику АЕБ.

Как отдельные модели, так и целые бренды демонстрируют отрицательную динамику продаж по сравнению с прошлым годом. Исключение составляют лишь те, кто имел низкую базу в 2024-м: только заходил на рынок, обновлял модель, наращивал дилерскую сеть.

Lada продолжает лидировать, заняв в апреле 27,9% авторынка, а лучший из иностранных брендов – Haval, за которым осталось 12,7%. Вслед за ними в Топ-10 – еще шесть китайских брендов, один китайско-белорусский Belgee и один российско-корейский Solaris... В модельном рейтинге доминирует семейство Гранта и модификации на его базе – 12 970 авто за апрель. Следом идет Vesta (7 099 шт.), а лучшей из иномарок опять стал Haval Jolion, который в апреле предпочли 5 522 россиянина.

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Источник: Автостат