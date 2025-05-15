На российский рынок вернулся популярный и надежный автомобиль по приемлемой цене

Автосалоны Уфы и Москвы продают Skoda Octavia A7 по цене от 2,44 млн рублей

Для любителей практичных автомобилей Skoda Octavia новость: в Россию привезли модели в кузове А7, который не производился для большинства рынков с 2020 года. Эти автомобили поступили из Китая, а их цены на одном из классифайдов начинаются с 2 440 000 рублей.

Для сравнения, лифтбек «Москвич 6», сборка которого осуществляется в Москве, даже в базовой версии 2025 года стоит от 2 530 000 рублей. Универсал Lada Vesta SW Sportline, если не учитывать дополнительные опции от дилера, также имеет ценник в диапазоне от 2 443 000 до 2 473 000 рублей.

Skoda Octavia A7

На продажу за минимальные 2 440 000 рублей выставил Skoda Octavia A7 частный мультибрендовый автосалон из Уфы. В комплекте с автомобилем идет годовая техническая гарантия, покрывающая 48 ключевых узлов и агрегатов, таких как двигатель, коробка передач и кондиционер. Также второй экземпляр продается у мультибрендового дилера из Москвы с аналогичными условиями гарантии и русифицированной мультимедией.

Интерьер Skoda Octavia A7

Обе машины имеют одинаковые комплектации, которые включают мультифункциональный пластмассовый руль, две фронтальные подушки безопасности, эко-кожу в отделке салона, кондиционер, подогрев зеркал, четыре USB-порта, мультимедийную систему с сенсорным экраном и 16-дюймовые литые диски.

Под капотом у них установлен один и тот же 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 113 лошадиных сил, работающий в паре с шестиступенчатым автоматом.

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Источник: Автоновости дня