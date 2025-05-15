На российский рынок вернулся популярный и надежный автомобиль по приемлемой цене

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Автосалоны Уфы и Москвы продают Skoda Octavia A7 по цене от 2,44 млн рублей

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Для любителей практичных автомобилей Skoda Octavia новость: в Россию привезли модели в кузове А7, который не производился для большинства рынков с 2020 года. Эти автомобили поступили из Китая, а их цены на одном из классифайдов начинаются с 2 440 000 рублей.

Для сравнения, лифтбек «Москвич 6», сборка которого осуществляется в Москве, даже в базовой версии 2025 года стоит от 2 530 000 рублей. Универсал Lada Vesta SW Sportline, если не учитывать дополнительные опции от дилера, также имеет ценник в диапазоне от 2 443 000 до 2 473 000 рублей.

Skoda Octavia A7
Skoda Octavia A7
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На продажу за минимальные 2 440 000 рублей выставил Skoda Octavia A7 частный мультибрендовый автосалон из Уфы. В комплекте с автомобилем идет годовая техническая гарантия, покрывающая 48 ключевых узлов и агрегатов, таких как двигатель, коробка передач и кондиционер. Также второй экземпляр продается у мультибрендового дилера из Москвы с аналогичными условиями гарантии и русифицированной мультимедией.

Интерьер Skoda Octavia A7
Интерьер Skoda Octavia A7

Обе машины имеют одинаковые комплектации, которые включают мультифункциональный пластмассовый руль, две фронтальные подушки безопасности, эко-кожу в отделке салона, кондиционер, подогрев зеркал, четыре USB-порта, мультимедийную систему с сенсорным экраном и 16-дюймовые литые диски.

Под капотом у них установлен один и тот же 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 113 лошадиных сил, работающий в паре с шестиступенчатым автоматом.

Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Skoda
Количество просмотров 20
15.05.2025 
Фото:Skoda
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Отзывы о Skoda Octavia (9)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Skoda Octavia  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
1.4 дсг комплектация Style.Очень доволен машиной. Владею с 2018 года. Брал новую. Нечего не делал все устраивает. Расхода масла нет. Расход топлива 5.4 добивался. Это притом что на обгон подрывает как ракета. ДСГ на высоте по сравнению даже с автоматом и вариатором.
Недостатки:
нет
Комментарий:
Купил как раз перед переездом с Севера на Юг. Мотался по несколько раз в год . Заправляю бензин марки 100. на полном баке до отсечки проезжаю 850 км. Намотал 80000 км никаких затрат кроме ТО. Я думаю все поломки из за жадности хитрых хозяев которые заливают дешевое топливо. Устраивает и диодный свет в фарах так же климат контроль при минус 35 едешь в футболке естественно в прогретом автомобиле. Выровнял пол и при дальней поездке сразу раскладываю сиденья стелю постельное кроче все класс. Отличный авто. До этого был Мицубиси Спорт с 2014 года.
+9