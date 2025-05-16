Полный привод российского производства — уже скоро!

Автозавод «Урал» начал вводить в строй новое производство ведущих мостов

Автомобильный завод «Урал» ввел в эксплуатацию два новых производственных участка по выпуску компонентов ведущих мостов. Напомним, в 2022 году завод принял решение отказаться от закупки китайских мостов и основать собственное производство – под эти цели Фонд развития промышленности предоставил льготные займы на общую сумму 7 млрд рублей. Полное освоение производства мостов на автозаводе планировалось как раз к 2025 году.

Успеют ли до конца года? Пока неясно. Но два участка – уже работают. На первом стоит автоматизированный комплекс оборудования с ЧПУ для механической обработки тормозных барабанов и ступиц. Мощность – до 120 тысяч ступиц и 145 тысяч тормозных барабанов в год. Комплекс включает металлорежущее, контрольно-измерительное, моечное, прессовое оборудование, а также роботизированные манипуляторы для загрузки и выгрузки деталей – и при этом он полностью автоматический.

На втором участке – современное оборудование для обработки цапф и чашек с проектной мощностью до 55 комплектов цапф и чашек в год. Это важные компоненты ведущих мостов: цапфы являются опорой вращающихся элементов моста, а чашки входят в состав дифференциала.

Всего же проект предусматривает запуск 11 высокотехнологичных производственных участков – все они вкупе позволят «Уралу» иметь ведущие мосты собственного производства. Наиболее масштабная часть проекта – освоение мостов грузоподъемностью от 10 до 16 тонн и осей грузоподъемностью от 7,5 до 9 тонн для грузовиков и строительной техники. Уже известно, что новые узлы будут использовать как в уже выпускающихся машинах Урал-4320, так и в перспективных моделях.

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Источник: Урал