Toyota снова отзывает автомобили в России
Toyota отзывает в РФ почти 200 минивэнов Alphard из-за дефекта молдинга капота
В РФ отзывают для ремонта 195 автомобилей Toyota Alphard, реализованных с 30 сентября 2020 года по 31 марта 2021 года. Уточняется, что причиной отзыва автомобилей стала неисправность молдинга переднего капота.
Из-за дефектов конструкции креплений он может деформироваться при изменении температуры, что может привести к образованию трещин и ослаблению креплений молдинга.
Молдинг может отделиться от минивэна и создать помехи для других автомобилей. На отзываемых минивэнах будут заменены молдинги переднего капота.
Toyota Alphard
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Источник: «Росстандарт»
Фото:Unsplash | Toyota
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23.05.2025
Фото:Unsplash | Toyota
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