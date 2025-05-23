Toyota снова отзывает автомобили в России

Toyota отзывает в РФ почти 200 минивэнов Alphard из-за дефекта молдинга капота

В РФ отзывают для ремонта 195 автомобилей Toyota Alphard, реализованных с 30 сентября 2020 года по 31 марта 2021 года. Уточняется, что причиной отзыва автомобилей стала неисправность молдинга переднего капота.

Из-за дефектов конструкции креплений он может деформироваться при изменении температуры, что может привести к образованию трещин и ослаблению креплений молдинга.

Молдинг может отделиться от минивэна и создать помехи для других автомобилей. На отзываемых минивэнах будут заменены молдинги переднего капота.

Toyota Alphard

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Источник: «Росстандарт»