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Toyota снова отзывает автомобили в России

Toyota отзывает в РФ почти 200 минивэнов Alphard из-за дефекта молдинга капота

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В РФ отзывают для ремонта 195 автомобилей Toyota Alphard, реализованных с 30 сентября 2020 года по 31 марта 2021 года. Уточняется, что причиной отзыва автомобилей стала неисправность молдинга переднего капота.

Из-за дефектов конструкции креплений он может деформироваться при изменении температуры, что может привести к образованию трещин и ослаблению креплений молдинга.

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Молдинг может отделиться от минивэна и создать помехи для других автомобилей. На отзываемых минивэнах будут заменены молдинги переднего капота.

Toyota Alphard
Toyota Alphard

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Источник: «Росстандарт»

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash | Toyota
Количество просмотров 3
23.05.2025 
Фото:Unsplash | Toyota
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