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Названы лучшие малолитражные полноприводные автомобили

Издание HotCars составило топ-10 лучших компактных авто с полным приводом

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Издание HotCars составило рейтинг самых лучших компактных полноприводных автомобилей. На первом месте в списке оказался седан Audi RS3.

До «сотни» он разгоняется всего за 3,3 секунды. Вторую строчку занял хэтчбек Toyota GR Corolla (4,9 секунды до «сотни»). На третьем месте в списке оказался немецкий хэтчбек Volkswagen Golf R.

Toyota GR Corolla
Toyota GR Corolla

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Также в десятку лучших компактных автомобилей с полным приводом вошли BMW 2-Series, BMW X1, Audi Q3, Volvo XC40, Toyota Corolla Cross, Subaru Crosstrek и Mazda CX-30.

Ранее «За рулем» сообщал, насколько новая Lada Iskra защищена от ржавчины.

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Источник: HotCars

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | Audi | Toyota
Количество просмотров 6
23.05.2025 
Фото:Depositphotos | Audi | Toyota
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