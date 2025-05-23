Названы лучшие малолитражные полноприводные автомобили

Издание HotCars составило топ-10 лучших компактных авто с полным приводом

Издание HotCars составило рейтинг самых лучших компактных полноприводных автомобилей. На первом месте в списке оказался седан Audi RS3.

До «сотни» он разгоняется всего за 3,3 секунды. Вторую строчку занял хэтчбек Toyota GR Corolla (4,9 секунды до «сотни»). На третьем месте в списке оказался немецкий хэтчбек Volkswagen Golf R.

Toyota GR Corolla

Также в десятку лучших компактных автомобилей с полным приводом вошли BMW 2-Series, BMW X1, Audi Q3, Volvo XC40, Toyota Corolla Cross, Subaru Crosstrek и Mazda CX-30.

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Источник: HotCars