Названы лучшие малолитражные полноприводные автомобили
Издание HotCars составило топ-10 лучших компактных авто с полным приводом
Издание HotCars составило рейтинг самых лучших компактных полноприводных автомобилей. На первом месте в списке оказался седан Audi RS3.
До «сотни» он разгоняется всего за 3,3 секунды. Вторую строчку занял хэтчбек Toyota GR Corolla (4,9 секунды до «сотни»). На третьем месте в списке оказался немецкий хэтчбек Volkswagen Golf R.
Toyota GR Corolla
Также в десятку лучших компактных автомобилей с полным приводом вошли BMW 2-Series, BMW X1, Audi Q3, Volvo XC40, Toyota Corolla Cross, Subaru Crosstrek и Mazda CX-30.
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Источник: HotCars
Фото:Depositphotos | Audi | Toyota
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23.05.2025
Фото:Depositphotos | Audi | Toyota
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