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Популярный корейский бренд отзывает в РФ более 50 тысяч машин: раскрыты причины

Компания «Киа Россия и СНГ» отзывает в России 55,35 тыс. автомобилей Kia

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Компания «Киа Россия и СНГ» отзывает в России 55,35 тыс. автомобилей Kia из-за риска короткого замыкания в моторном отсеке. Под отзыв попали кроссоверы Sorento, хетчбэки Soul и седаны Cerato 2010-2016 годов выпуска. VIN-коды автомобилей, попавших под отзывную компанию, указаны на сайте ведомства.

В Росстандарте уточнили, что у этих экземпляров может возникнуть короткое замыкание на печатной плате гидравлического электронного блока управления (HECU), находящегося в моторном отсеке.

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В дилерских центрах у автомобилей бесплатно заменят два предохранителя, а на крышку блока предохранителей приклеят корректные стикеры.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию начали ввозить не востребованные в Китае машины.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Росстандарт

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 406
02.06.2025 
Фото:Unsplash
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