Названы 10 самых мощных и долговечных машин

Журнал HotCars привел топ-10 самых мощных и надежных автомобилей

Журналисты издания HotCars составили рейтинг из 10 самых мощных и надежных автомобилей.

Возглавил список Chevrolet Corvette 2022 г. в. Надежность этой модели эксперты J.D. Power оценивают в 93 балла из 100 возможных, а средние годовые расходы на техобслуживание этого авто составляют всего 737 долларов (около 57,9 тыс. рублей по курсу).

Под капотом этого автомобиля 6,2-литровый мотор V8 мощностью 490 л. с. С места до 60 миль в час (0-97 км/ч) он разгоняется всего за 2,8 секунды, а максимальная скорость составляет 296 км/ч.

Chevrolet Corvette

Вторую строчку занял Chevrolet Camaro 2020 г. в. (88 баллов). Под капотом этого заднеприводного автомобиля 2,0-литровый 275-сильный турбомотор и 6-ступенчатая МКП. Техобслуживание в среднем обходится в 585 долларов (около 45,9 тыс. рублей) в год. С места до 97 км/ч модель разгоняется за 5,1 секунды, максимальная скорость равна 240 км/ч.

Chevrolet Camaro

На третьем месте Ford Mustang GT 2010 г. в. (87 баллов). Этот автомобиль оснащен 4,6-литровым мотором V8, 5-ступенчатой МКП, привод задний. До 97 км/ч в час эта машина разгоняется за 5,5 секунды, а максимальная скорость равна 243 км/ч.

Ford Mustang GT

Далее в рейтинге издания следуют Hyundai Genesis Coupe 2014 года, Mazda MX-5 Miata 2010 года, Dodge Challenger 2016 года, Subaru WRX 2020 года, Porsche 911 2007 года, Nissan 350Z 2008 года, Acura Integra Type S 2024 года.

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Источник: HotCars